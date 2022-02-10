Кремль готовит "слугу народа" на высокую должность в Украине – Ляшко

Данный нардеп якобы должен стать министром в оккупационном правительстве

Ляшко жестко раскритиковал инициативу Гетманцева по газу / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил нардепа от "Слуги народа", главу налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в работе на Кремль и призвал расследовать его деятельность на предмет государственной измены. По мнению Ляшко, Геманцева готовят в министры марионеточного правительства Украины, подконтрольного России.

Таким образом политик отреагировал на законопроект Гетманцева о резком повышении ренты на добычу газа.

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"В результате Украина совсем останется без собственного газа, как прежде благодаря "реформам" зеленых большевиков – без отечественной электроэнергии и угля. Это и есть план Кремля – полная энергетическая зависимость Украины и возвращение в московское иго!" – пишет лидер Радикальной партии в Facebook.

Даниил Гетманцев / Фото: Facebook/Даниил Гетманцев

Ляшко выразил уверенность, что Гетманцев – не просто "полезный идиот, не осознающий, что делает", и добавил, что "его антиукраинские инициативы абсолютно продуманы в интересах Кремля".

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Работал помощником у нардепа от Партии регионов

Политик напомнил, что до попадания в Верховную Раду в составе "Слуги народа" Геманцев 11 лет был помощником "регионала и резидента российской разведки в Украине Владимира Сивковича".

"После 2014 года Сивкович скрывается в России. Британская разведка утверждает, что Сивкович – один из тех, кто по заданию Кремля сейчас занимается формированием марионеточного правительства Украины. Я уверен, что депутат Гетманцев до сих пор находится на связи со своим шефом Сивковичем и рассматривается российскими спецслужбами на должность министра финансов в марионеточном правительстве Украины", – отметил он.

Как подчеркнул Ляшко, все законодательные инициативы Гетманцева, "по которым Украина попадает в зависимость от Кремля", должны быть расследованы СБУ по статье "государственная измена".

Владимир Сивкович / Фото: УНИАН

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Марионеточное правительство Украины: СМИ узнали о планах Путина

Немецкое издание Bild со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что президент России Владимир Путин хочет осуществить государственный переворот в Украине, взять под контроль крупные города, создать марионеточную власть и присоединить Украину к союзному государству РФ и Беларуси.

После получения контроля над всеми крупными городами власти России якобы создадут марионеточную "народную раду", которая должна заменить собой украинский парламент.

Затем якобы планируется создание подконтрольного России "правительства", чтобы придать перевороту "вид демократии и правовой защиты". Конечной целью Кремля издание называет создание "союзного государства" с Беларусью и Украиной в составе.

Как пишет Bild, вторжение России может произойти "в феврале, но не позже марта", если Путин "не передумает".

Что предложил Гетманцев

Глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №7038 о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза – с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.

Законопроект предлагает дифференцировать ренту в зависимости от цены продажи газа: чем дороже будет продаваться газ – тем больше будет ставка.

Рента будет увеличиваться на 10% за каждые 200 долларов за 1 тыс. кубометров в цене газа.

Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.