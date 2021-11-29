COVID-19 не отступает из Рады – сколько больных депутатов

Число заболевших коронавирусом не такое большое, отметил Стефанчук

В Раде коронавирусом более 5 нардепов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине коронавирусом сейчас болеют пятеро народных депутатов и 11 работников аппарата Верховной Рады. Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНИАН.

Также он отметил, что статистика по количеству больных коронавирусом в Раде каждый день немного варьируется.

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"В парламенте по состоянию на сегодня COVID-19 болеют пять народных депутатов и 11 членов аппарата... Каждый день статистика варьируется, но не на большой процент. И уже некоторые депутаты, которые еще отмечены у нас в официальной статистике как заболевшие, – я общался с ними на выходных, они сказали, что у них уже негативный тест, вскоре они вернутся к работе", – рассказал Стефанчук.

Вакцинация среди парламентариев

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией депутатов в Верховной Раде.

"Большие темпы вакцинации. Я думаю, что где-то больше 300 депутатов вакцинированы, может даже 320. Аппарат (Рады – Ред.) больше 95%. В нашей фракции ("Слуга народа" – Ред.) больше 200 людей", – сказал он.