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COVID-19 не отступает из Рады – сколько больных депутатов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 ноября, 14:23
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Число заболевших коронавирусом не такое большое, отметил Стефанчук
В Раде коронавирусом более 5 нардепов
В Раде коронавирусом более 5 нардепов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине коронавирусом сейчас болеют пятеро народных депутатов и 11 работников аппарата Верховной Рады. Об этом рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук, пишет УНИАН.

Также он отметил, что статистика по количеству больных коронавирусом в Раде каждый день немного варьируется.

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"В парламенте по состоянию на сегодня COVID-19 болеют пять народных депутатов и 11 членов аппарата... Каждый день статистика варьируется, но не на большой процент. И уже некоторые депутаты, которые еще отмечены у нас в официальной статистике как заболевшие, – я общался с ними на выходных, они сказали, что у них уже негативный тест, вскоре они вернутся к работе", – рассказал Стефанчук.

Вакцинация среди парламентариев

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией депутатов в Верховной Раде.

"Большие темпы вакцинации. Я думаю, что где-то больше 300 депутатов вакцинированы, может даже 320. Аппарат (Рады – Ред.) больше 95%. В нашей фракции ("Слуга народа" – Ред.) больше 200 людей", – сказал он.

  • В Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, их помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, публичные пункты вакцинации также будут размещены в отелях, подчиненных парламенту.
  • Нардеп Михаил Радуцкий заявил, что политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.
  • По состоянию на 1 ноября коронавирусом болеют семь народных депутатов и 21 работник Аппарата Верховной Рады.

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