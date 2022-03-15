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Корниенко рассказал, сколько депутатов Рады "сбежали" от войны за границу

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 11:15
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Во время войны России против Украины за границу выехали часть депутатов Верховной Рады – вскоре ими займется СБУ
Корниенко назвал число сбежавших из Украины депутатов
Корниенко назвал число сбежавших из Украины депутатов / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 15 марта около 20 народных депутатов Украины находятся за границей. Причем от войны сбежали нардепы с пророссийскими взглядами.

Об этом заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в эфире канала "Украина 24".

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"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее", - сказал он.

Кроме того, сейчас девять депутатов находятся в командировке в Совете Европы.

Корниенко добавил, что Служба безопасности Украины позаботится в том числе и о нардепах-предателях, как только закон о коллаборантах вступит в силу.

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Что за закон о коллаборантах?

3 марта Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности:

  • Законом №5144 предлагалось дополнить УКУ статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность". Наказывать будут за сотрудничество со страной-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями. В частности, речь шла об изменениях в статью 55 УКУ – ограничение доступа к занятию должностей, к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет.
  • В законе №5143 предлагалось разрешить ликвидировать политические партии, членов которых осудили за коллаборационизм. Также предусматривалась возможность ликвидации юрлиц, если их уполномоченные лица были осуждены за коллаборационизм.

Кроме этого осужденным за коллаборационизм хотят запретить быть членами избиркомов, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в ЦИК, доверенными лицами кандидата в президенты, кандидатами на местных выборах и т.д.

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