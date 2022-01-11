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В ЕС предложили контрответ на ультиматум России – СМИ узнали о "плане" Борреля

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 января, 09:40
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Жозеп Боррель сделал предложение министрам иностранных дел ЕС
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"
Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель якобы предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные гарантии безопасности".

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на письмо Борреля, оказавшееся в их распоряжении.

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По данным американского издания, это письмо он недавно прислал министрам иностранных дел ЕС. Политик настоял на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией. Он подчеркнул, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. Боррель также инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Переговоры США – Россия

  • Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. В частности, Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть фактически – чтобы не предоставлял членство Украине.
  • 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
  • Известно, что Кремль требовал предоставить "железобетонные гарантии", что Украина никогда не вступит в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.
  • В тоже время генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.
  • Столтенберг заявлял, что НАТО готовится к агрессии РФ против Украины. Другими словами, Альянс практически отказал Москве в удовлетворении требования о нерасширении.

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