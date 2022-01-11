В ЕС предложили контрответ на ультиматум России – СМИ узнали о "плане" Борреля

Жозеп Боррель сделал предложение министрам иностранных дел ЕС

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель якобы предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные гарантии безопасности".

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на письмо Борреля, оказавшееся в их распоряжении.

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По данным американского издания, это письмо он недавно прислал министрам иностранных дел ЕС. Политик настоял на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией. Он подчеркнул, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. Боррель также инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Переговоры США – Россия