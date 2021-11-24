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Киву не лишали ученой степени – МОН раскрыло правду

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 11:40
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Нардеп заявлял, что потерял ученую степень во время обыска в его доме
У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы нет степени кандидата наук по государственному управлению
У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы нет степени кандидата наук по государственному управлению / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство образования Украины не лишало нардепа от ОПЗЖ Илью Киву степени кандидата наук, поскольку и не присуждало его. Об этом сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", – говорится в комментарии МОН.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки начало проверку материалов о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.

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Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Позже в Министерстве внутренних дел заявили, что диссертацию нардепа Ильи Кивы могут направить на повторную защиту, где ему придется доказать, что это его работа и он разбирается в своей теме.

Без оружия и ученной степени

В один день – 16 ноября – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива лишился наградного оружия и ученой степени кандидата наук.

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"Во время обыска власти заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать", – сказал Кива.

17 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что основанием для лишения оружия стало недостойное поведение и действия Кивы, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства.

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