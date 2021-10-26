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"Кива – контуженый, он под опекой" – Рабинович откровенно рассказал о депутате "ОПЗЖ"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 октября, 12:57
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Для Рабиновича Кива один из самых ценных людей для партии
Стало известно, почему Киву ценят в "ОПЗЖ"
Стало известно, почему Киву ценят в "ОПЗЖ" / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Вадим Рабинович считает Илью Киву честным и правильным человеком, поэтому и защищает. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Украина 24, комментируя исключение из фракции своего коллеги.

По его словам, "Кива находится на его попечении, поэтому никто ему ничего не сделает".

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Также политик отметил, что Кива – "один из самых ценных людей в партии "ОПЗЖ".

"Кива человек воевавший, контуженый. Он был ярым сторонником любой войны. И то, что он говорил, я могу прочитать вам. Это человек, который прошел осознание".

Рабинович подчеркнул также, что его коллега слишком эмоционален, однако он будет его защищать при любой ситуации.

"То, что он — человек нервный, импульсивный, очень честный, – да, это сегодня не ценится никем. То, что он может сказать что-то не то, — бывает. Вы меня извините, Кива — открытый и честный человек, и я его защищал и буду защищать", – рассказал он.

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История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ

  • 21 октября Кива заявил журналистам, что его исключили из партии. По его словам, мол, глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где якобы было принято соответствующее решение.
  • Сам нардеп после таких новостей рассказывал, что он мог не устраивать политсилу, например, своими скандальными высказываниями, в том числе поздравлением Путина.
  • Не прошло и часа, как в руководстве партии заявили, что это все фейк – сопредседатели ОПЗЖ Бойко и Рабинович опровергли исключение Кивы.

Скандалы с Кивой

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