"Кива – контуженый, он под опекой" – Рабинович откровенно рассказал о депутате "ОПЗЖ"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Вадим Рабинович считает Илью Киву честным и правильным человеком, поэтому и защищает. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Украина 24, комментируя исключение из фракции своего коллеги.
По его словам, "Кива находится на его попечении, поэтому никто ему ничего не сделает".
Также политик отметил, что Кива – "один из самых ценных людей в партии "ОПЗЖ".
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"Кива человек воевавший, контуженый. Он был ярым сторонником любой войны. И то, что он говорил, я могу прочитать вам. Это человек, который прошел осознание".
Рабинович подчеркнул также, что его коллега слишком эмоционален, однако он будет его защищать при любой ситуации.
"То, что он — человек нервный, импульсивный, очень честный, – да, это сегодня не ценится никем. То, что он может сказать что-то не то, — бывает. Вы меня извините, Кива — открытый и честный человек, и я его защищал и буду защищать", – рассказал он.
История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ
- 21 октября Кива заявил журналистам, что его исключили из партии. По его словам, мол, глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где якобы было принято соответствующее решение.
- Сам нардеп после таких новостей рассказывал, что он мог не устраивать политсилу, например, своими скандальными высказываниями, в том числе поздравлением Путина.
- Не прошло и часа, как в руководстве партии заявили, что это все фейк – сопредседатели ОПЗЖ Бойко и Рабинович опровергли исключение Кивы.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой.
- А чуть ранее Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.
- 15 октября Кива устроил стрельбу из-за Бандеры.