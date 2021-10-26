"Кива – контуженый, он под опекой" – Рабинович откровенно рассказал о депутате "ОПЗЖ"

Для Рабиновича Кива один из самых ценных людей для партии

Стало известно, почему Киву ценят в "ОПЗЖ" / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Вадим Рабинович считает Илью Киву честным и правильным человеком, поэтому и защищает. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Украина 24, комментируя исключение из фракции своего коллеги.

По его словам, "Кива находится на его попечении, поэтому никто ему ничего не сделает".

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Также политик отметил, что Кива – "один из самых ценных людей в партии "ОПЗЖ".

"Кива человек воевавший, контуженый. Он был ярым сторонником любой войны. И то, что он говорил, я могу прочитать вам. Это человек, который прошел осознание".

Рабинович подчеркнул также, что его коллега слишком эмоционален, однако он будет его защищать при любой ситуации.

"То, что он — человек нервный, импульсивный, очень честный, – да, это сегодня не ценится никем. То, что он может сказать что-то не то, — бывает. Вы меня извините, Кива — открытый и честный человек, и я его защищал и буду защищать", – рассказал он.

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История с "исключением" Кивы из ОПЗЖ

21 октября Кива заявил журналистам, что его исключили из партии. По его словам, мол, глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию, где якобы было принято соответствующее решение.

Сам нардеп после таких новостей рассказывал, что он мог не устраивать политсилу, например, своими скандальными высказываниями, в том числе поздравлением Путина.

Не прошло и часа, как в руководстве партии заявили, что это все фейк – сопредседатели ОПЗЖ Бойко и Рабинович опровергли исключение Кивы.

Скандалы с Кивой