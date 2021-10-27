Китай разработал подводную взрывчатку, способную разрушать порты и топить авианосцы США

Первые испытания нового оружия прошли успешно

Заявляется, что подводная взрывчатка опасна для авианосцев США / Коллаж "Сегодня"

Государственные СМИ Китая сообщили об успешном испытании нового вида подводного оружия, которое способно разрушать порты противников и даже авианосцы США. В результате испытания надводный объект был полностью уничтожен из-за мощной взрывной волны.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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Новое оружие

"Китай осуществил свой первый в истории снос порта с использованием подводной взрывчатки – тактика, которая, по сообщениям государственных СМИ, может быть использована против США в случае войны. Военные Пекина провели испытание в субботу, используя подводные заряды, чтобы уничтожить причал в неизвестном месте где-то в Китае", – говорится в сообщении издания.

Государственная китайская газета Global Times пишет, что эта технология предназначена для отрезания вражеских линий снабжения в случае конфликта. "Когда порты будут разрушены, выйдет из строя материально-техническая поддержка противника. Его военные силы будут рассредоточены, и в результате, не останется никаких шансов в военном столкновении", — сообщил источник издания из китайского военного руководства.

При этом издание добавляет, что атаки с использованием подводных зарядов сделают уязвимыми авианосцы США.

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Ситуация

Противостояние Китая с США продолжается уже не один год.