Китай обвинил США в подрыве экономики Украины

Представитель МИД Китая раскритиковал якобы раздувание угрозы

Китайский дипломат обратился к США из-за Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Китае заявили, что "раздувание Вашингтоном угрозы войны" нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Такое мнение высказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

"В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон", — заявил китайский дипломат.

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Вэньбинь высказал надежду, что западные страны перестанут "распространять ложную информацию" и начнут делать больше для содействия миру, взаимному доверию и сотрудничеству.

Угроза войны

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной появлялось все больше опасений, что Россия начнет наступательные действия. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Прогнозируемый ракетный удар по Украине в указанное время не случился.

15 февраля стало известно, что Россия начала отводить войска от украинских границ. Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений.

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При этом разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Три первых президента Украины призвали страны – подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

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