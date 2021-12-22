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Киев ответил на фейк Шойгу о Донбассе и дал совет Путину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
22 декабря, 10:32
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Российское военно-политическое руководство РФ удивило высказываниями об Украине
Заявления Путина и Шойгу больше насмешили, чем насторожили. Коллаж "Сегодня"
Заявления Путина и Шойгу больше насмешили, чем насторожили. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о присутствии американских военных на Донбассе, якобы готовящих химическую провокацию. Спикер ведомства Олег Николенко назвал это очередной российской дезинформацией.

Об этом пишет УНИАН.

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Дипломаты не исключают, что такие фейки Москвы могут быть информационным прикрытием для возможных дальнейших провокаций войск РФ на украинской территории.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации", – сказал Николенко.

Также он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о стремлении решить конфликт политико-дипломатическими методами. Дипломат подчеркнул, что лучшим подтверждением слов хозяина Кремля станет возвращение Москвы в конструктивное русло, в частности первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата".

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"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на европейском континенте", – резюмировал Николенко.

На Донбассе готовят химатаку?

21 декабря Сергей Шойгу выдал перл, мол, более 120 сотрудников американских частных военных компаний находится в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, где якобы готовят провокацию с использованием химических веществ. США уже уличили Шойгу во лжи – представители Пентагона и Госдепа выступили с заявлениями.

Отметим, что это не первый подобны фейк от оккупантов. В декабре 2018 года пропагандисты пустили слух на оккупированных территориях Донбасса о об угрозе "бомбардировки химическими бомбами", о прибытии на фронт под Донецком в распоряжение ВСУ цистерн с отравляющими газами с надписями на немецком языке под охраной "Правого сектора".

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Украинская разведка объяснила, что оккупанты такими страшилками намеренно нагнетают обстановку в т. н. "Л/ДНР" и пытаются оправдать свою преступную деятельность. Позже боевиков пристыдили с фейком о "химоружии ВСУ".

Что еще наговорил вчера Путин

И министр, и президент РФ 21 декабря выступали на коллегии Минобороны, где сам Путин отметился парой громких заявлений, не имеющими ничего общего с реальностью. Так, например, хозяин Кремля разразился угрозами в сторону НАТО: он боится, что ракеты Альянса поставят в Украине и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут. Он намекнул Западу, что Россия будет использовать силу в случае необходимости.

Также Путин испугался, что Украина вернет оккупированный Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.

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