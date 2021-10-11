Как выглядит дом в селе, где жил Антон Поляков со своей семьей (фото, видео)

В Киенке Черниговской области семья Антона Полякова, о смерти которого стало известно в ночь с 7-го на 8-е октября, имеет дом. Село немаленькое – население около двух с половиной тысяч человек. Инфраструктура типичная: все главные здания (администрация, дом культуры, школа, магазин) расположены в центре. А вокруг — частные дома и огороды.
"Сегодня" побывали там и разыскали дом семьи политика. Особняк расположен в окружении двухметрового забора из каменных блоков практически посреди поля. Дома вокруг есть, но между ними расстояние в десяток метров и высокая трава, которую не косили с лета.
Сооружение не помпезное, но достаточно ухоженное. Судя по записям в декларации, которую Поляков подавал в НАПК, площадь дома составляет почти 125 м², а весь участок — чуть более десяти соток. Земля в этом месте стоит в среднем 5-6 тысяч долларов за десятую часть гектара.
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По информации соседей, семья Поляковых заселилась в новострой 3-4 года назад, еще до того, как Антон Эдуардович пошел в политику. Сейчас там живут его жена и две дочери. За высоким забором просматривается навес для барбекю, батут и сооружение, похожее на беседку или детский домик.
Рядом со входной калиткой был припаркован автомобиль — Nissan Qashqai синего цвета 2021-го года выпуска. В декларации это транспортное средство не числится. Вполне вероятно, что просто не успели внести свежую покупку в документ.
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Что известно о смерти Полякова?
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – медики не смогли его откачать. По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
- Перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже писали, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.