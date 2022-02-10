Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Как быть с Минскими договоренностями: в Киеве обсудят вопросы безопасности

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 12:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве состоится Форум по безопасности с обсуждением ключевых вызовов
Форум под председательством Яценюка поговорит о российской угрозе
Форум под председательством Яценюка поговорит о российской угрозе / Фото: Reuters, ksf.openukraine.org, Коллаж: Сегодня

В пятницу 11 февраля в столичной гостинице Hilton состоится дискуссия Киевского Форума по безопасности. Тема форума: Как быть с Минскими договоренностями. Спикеры оценят угрозы со стороны России и дадут прогнозы.

Ключевые темы: оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам Украины и делу восстановления ее территориальной целостности.

Реклама

Кто выступит на форуме

Откроет форум глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк.

На форуме выступят:

  • председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;
  • министр обороны Украины в 2019-20 годах, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк;
  • председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
  • Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Модератор дискуссии — директор Киевского Форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Также говорили о безопасности

Напомним, в Киеве 9 февраля открылся форум "Украина послезавтра", целью которого является работа над планом перезагрузки и развития Украины.

Реклама

На форуме собрались известные политики, бизнесмены, ученые и общественные деятели, чтобы обсудить ключевые вызовы для страны. Гости мероприятия поделились ожиданиями от форума "Украина послезавтра".

По словам соучредителей, форум подготовит пошаговый план действий для развития Украины и даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.

Угроза вторжения России

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Ракеты долетят за 5 минут": начнется ли ядерная война между РФ и США и готов ли к ней Путин Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул? Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

251 844

заболело за неделю в Украине

+13%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять