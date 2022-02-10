Как быть с Минскими договоренностями: в Киеве обсудят вопросы безопасности

В Киеве состоится Форум по безопасности с обсуждением ключевых вызовов

Форум под председательством Яценюка поговорит о российской угрозе / Фото: Reuters, ksf.openukraine.org, Коллаж: Сегодня

В пятницу 11 февраля в столичной гостинице Hilton состоится дискуссия Киевского Форума по безопасности. Тема форума: Как быть с Минскими договоренностями. Спикеры оценят угрозы со стороны России и дадут прогнозы.

Ключевые темы: оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам Украины и делу восстановления ее территориальной целостности.

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Кто выступит на форуме

Откроет форум глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк.



На форуме выступят:

председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;

министр обороны Украины в 2019-20 годах, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк;

председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Модератор дискуссии — директор Киевского Форума по безопасности Даниил Лубкивский.

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Напомним, в Киеве 9 февраля открылся форум "Украина послезавтра", целью которого является работа над планом перезагрузки и развития Украины.

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На форуме собрались известные политики, бизнесмены, ученые и общественные деятели, чтобы обсудить ключевые вызовы для страны. Гости мероприятия поделились ожиданиями от форума "Украина послезавтра".

По словам соучредителей, форум подготовит пошаговый план действий для развития Украины и даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.

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