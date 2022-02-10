Как быть с Минскими договоренностями: в Киеве обсудят вопросы безопасности

В пятницу 11 февраля в столичной гостинице Hilton состоится дискуссия Киевского Форума по безопасности. Тема форума: Как быть с Минскими договоренностями. Спикеры оценят угрозы со стороны России и дадут прогнозы.
Ключевые темы: оценка ситуации безопасности вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, отвечающих национальным интересам Украины и делу восстановления ее территориальной целостности.
Кто выступит на форуме
Откроет форум глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк.
На форуме выступят:
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- председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;
- министр обороны Украины в 2019-20 годах, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк;
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе;
- Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
Модератор дискуссии — директор Киевского Форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Также говорили о безопасности
Напомним, в Киеве 9 февраля открылся форум "Украина послезавтра", целью которого является работа над планом перезагрузки и развития Украины.
На форуме собрались известные политики, бизнесмены, ученые и общественные деятели, чтобы обсудить ключевые вызовы для страны. Гости мероприятия поделились ожиданиями от форума "Украина послезавтра".
По словам соучредителей, форум подготовит пошаговый план действий для развития Украины и даст понятные ответы на вопросы безопасности, справедливости и благосостояния.
Угроза вторжения России
- Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
- 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.