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Как будет работать транспорт во время карантина? Кабмин утвердил новые правила

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 октября, 17:31
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Ограничения будут касаться только межрегиональных перевозок – для городских и внутриобластных правила пока не изменились
В Украине изменятся правила работы общественного транспорта
В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Они начнут действовать с 21 октября.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

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С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных областях будут разрешены только если у водителей, экипажа и пассажиров будет один из таких документов:

  • документ о полном курсе вакцинации;
  • если желтая зона – хватит и документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении человека от ковида, подтвержденная с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах – маршрутах межобластного сообщения. Однако эти правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за соблюдение правил будет нести перевозчик.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют ограничения:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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