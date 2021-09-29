Кабмин утвердил стратегию деоккупации Крыма

Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма

Денис Шмыгаль: "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Коллаж: "Сегодня"

Правительство утвердило стратегию "деоккупации Крыма". Соответствующее решение одобрили в среду 29 сентября члены кабинета министров.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" – это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира", – говорится в сообщении.

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Шмыгаль также добавил, что Киев работает со странами-партнерами в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.

Оккупация Крыма – прямая угроза ядерной безопасности

Ранее мы сообщали, что Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала во временно оккупированном Крыму. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи.

Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с продолжением милитаризации Крыма Россией, в частности с размещением на полуострове средств доставки ядерного оружия.

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Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.

Он также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Через два десятилетия Российская Федерация оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины",– констатировал дипломат, отметив, что такие гарантии безопасности оказались неэффективными.

Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, и разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.