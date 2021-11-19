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Известного украинского блогера-автомобилиста депортировали из Грузии – фото

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 17:37
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Тбилиси становится негостеприимной страной для граждан Украины
Павел Кашчук так и не покатался по горным тропам Грузии / Коллаж "Сегодня"
Павел Кашчук так и не покатался по горным тропам Грузии / Коллаж "Сегодня"

Грузия перестала впускать к себе не только украинских журналистов, но и блогеров. Известный украинский блогер на автомобильные темы Павел Кашчук сообщил, что грузинские власти не разрешили ему въехать в страну.

Депортация

"Депортация. Пока Саквартелло (или Грузия)! Наверное не навсегда… хотя желания возвращаться нет… Долгожданный отдых закончился слишком быстро еще в аэропорту. Летим домой, спасибо, что хоть не в Ростов (от души). Совок в этой стране, увы, не был побежден и похоже полностью возродился. Русский мир на очереди, генацвале! Жаль вас, братья!", – написал на своей страничке в Фейсбуке Паша Кашчук .

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Блогер указал, что причины депортации в аэропорту Тбилиси ему не сообщили, а документы на депортацию с паспортом он получит только по прилету в Украину.

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