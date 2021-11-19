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Из-за слива по "вагнеровцам" Украину могут не взять в НАТО – заявил Арахамия

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 06:00
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По словам Арахамии, теперь западные партнеры говорят, что Украина – "дырявая" страна
"Мы - "дырявая" страна" - заявил Арахамия / Коллаж "Сегодня"
"Мы - "дырявая" страна" - заявил Арахамия / Коллаж "Сегодня"

История со "сливом" официальных документов по спецоперации с доставкой в Украину группы российских наемников ЧПК "Вагнер" может закончится тем, что Киев не получит расширенное партнерство с НАТО.

Об этом заявил глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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Перспектива

По словам Арахамии, Украина не может договориться с НАТО об обмене разведданными именно из-за регулярных утечек секретной информации. Мол, как с Украиной можно делиться секретной информацией, если она потом оказывается у журналистов, которые выкладывают это все в свободный доступ.

"Какого хрена все здесь, включая меня обсуждают секретную спецоперацию Главного управления разведки Минобороны Украины? Этих операций, на самом деле разного рода – их сотни. О них никто не знает. Какие-то успешные, какие-то происходят с жертвами, где-то срываются операции. Теперь происходит слив данных, "порохоботка" Янина Соколова выкладывает самый большой слив секретной информации под грифом "совершенно секретно" в истории Украины. Теперь что происходит. Пять лет наша страна стремилась к статусу расширенный партнер НАТО. Этот статус дает нам самый ценный ресурс как воюющей стране – доступ к разведданным стран НАТО. А сейчас, в период возможной агрессии России по внутренним каналам нам говорят: "Мы отключим вам этот доступ. Вы – "дырявая" страна. Все это распространяете направа и налево, документы выкладываете", – заявил Арахамия в эфире.

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Ситуация

  • Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку Янину Соколову в том, что она опубликовала официальные документы, имеющие гриф "совершенно секретно".
  • Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины с "вагнеровцами" является большой дезинформационной спецоперацией против Украины.
  • Арестович также считает, что в расследовании Bellingcat рассказали о самом худшем варианте, почему спецоперация по задержанию "вагнеровцев" провалилась.
  • По мнению экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, парламент может создать еще одну Временную следственную комиссию по расследованию "Дела вагнеровцев", в рамках которого свои показания может дать президент Владимир Зеленский.

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