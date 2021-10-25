Саакашвили потребовалась помощь реаниматологов: адвокат рассказал подробности

Саакашвили голодает уже 25-й день, его здоровье ухудшилось

По словам адвоката, третий президент Грузии входит в опасную фазу голодовки / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили упал до критического уровня. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили, передает Sputnik.

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизовались. Это подтверждает то, о чем сказал консилиум в своей рекомендации и заключении, что сейчас третий президент входит в такую фазу голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья", – заявил Садзаглишвили.

Также он подчеркнул, что в тюремной больнице нет условий, необходимых для лечения Саакашвили.

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"Консилиум в своем заключении сказал, что лечение Михаила Саакашвили должно продолжится в многопрофильной клинике, где есть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования... В 18-м учреждении нет возможности проводить ни магнитно-резонансное исследование, ни компьютерную томографию", – резюмировал адвокат.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили якобы симулирует голодовку и что "этот театр" закончится 30 октября, когда пройдут выборы.

Отметим, что Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

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Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.