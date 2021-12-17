Ирану поставили ультиматум за сбитый украинский самолета МАУ

Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свое участие в переговорах с Координационной группой по возмещению ущерба за сбитый самолет МАУ. В случае отказа Тегерана группа готова рассмотреть другие способы решения вопроса.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно направляли Ирану запросы, в которых приглашали Тегеран обсудить вопросы о претензиях и требованиях по возмещению за сбитый рейс PS752. Как отметили в МИД, на этой неделе иранской стороне было направлено предложение провести переговоры с 17 января следующего года.
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С учетом нежелания Ирана решать вопрос с выплатами Координационная группа потребовала от Тегерана до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах. В случае отказа группа придет к выводу, что договориться с иранской стороной по этому вопросу будет невозможно.
"Координационной группе предстоит серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", — говорится в заявлении.
Также Международная группа отметила, что с момента сбивания самолета МАУ прошло почти два года, но Иран до сих пор не проявил заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств.
"Терпение Координационной группы иссякает. Группа продолжает быть солидарной с близкими жертв и остается единой в своей цели привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невинных людей", – резюмировали в заявлении.
Катастрофа МАУ в Иране
- Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".
- Военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", пообещав, что дело скоро передадут в суд.
- Иран начал выплату компенсаций родственникам сбитого самолета – некоторые украинские семьи уже получили по 150 тыс. долларов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Иран сбил самолет вместе с россиянами.