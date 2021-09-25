"Игра в российскую лузу" – Яценюк о соглашении с РФ по транзиту газа 2019 года

Яценюк считает, что "Нафтогаз" не имел права подписывать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа на тех условиях

Яценюк раскритиковал соглашение с РФ о транзите газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия реализует схему, чтобы превратить Газотранспортную систему Украины (ГТС) в металлолом и поставить нашу безопасность под удар. В этой комбинации, в частности при подписании соглашения о транзите 2019 года, присутствовали украинские чиновники.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Реклама

По его словам, 2019 года "Нафтогаз" не имел права подписывать 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа в таких условиях, на которых он был подписан. Яценюк считает, что это была сдача национальных интересов.

"Подписать контракт на транзит всего-навсего на 5 лет и только двусторонний, без европейской стороны и без дополнительных гарантий – это была игра в российскую лузу", – подчеркнул он.

Реклама

Схема РФ направлена, заявляет Яценюк, убить украинскую ГТС через запуск "Северного потока-2", вернуть украинский энергетический рынок в Россию и полностью переделить энергетический рынок Европы.

Таким образом РФ стремится поставить под удар нашу национальную безопасность, подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Поставки газа – это часть национальной безопасности. Россияне не ударят по Украине, если Европа будет знать о том, что газ идет Украиной транзитом", – добавил Яценюк.

Соглашение 2019 года о транзите газа

Реклама

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. За это время для нашей страны гарантированы миллиардные доходы, однако не обошлось и без компромиссов с Москвой.