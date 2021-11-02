Идут бои, слышны взрывы: в Кабуле смертники захватили госпиталь

Взрыв произошел у здания больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан / Фото: Коллаж: Сегодня

Рядом с больницей в Кабуле, которая расположена возле министерства общественного здравоохранения, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram-канале.

"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения. Сейчас над больницей поднимаются черные клубы дымы. Оттуда также слышны звуки стрельбы", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что группа террористов проникла в здание госпиталя, идут столкновения с талибами.

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"Группа террористов-смертников проникла в больницу, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь", – отмечает издание.

В настоящее время это медицинское учреждение стало крупнейшим военным госпиталем в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в июне в условиях вывода американских войск. К середине августа на фоне вывода из страны американского воинского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы.

Спустя какое-то время в столице Афганистана прогремел второй взрыв.

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Ситуация в Афганистане