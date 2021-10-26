"И Крым тоже вернем": Кулеба заявил о большой победе над Россией

Все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд Амстердама в заблуждение потерпели крах

Кулеба дал понять оккупантам, что "скифское золото" - это не последняя победа Украины. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение суда Амстердама вернуть "скифское золото" Украине и заявил, что это серьезная победа над Россией, но на этом Киев не остановится. Об этом он сказал нам в комментарии.

"Скифское золото" вернется домой, в Украину. Это большая победа. Мы не просто вернем себе музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории. Я приветствую сегодняшнее позитивное для Украины решение", – сказал он.

Министр напомнил, что над возвращением золота в течение нескольких лет работали представители разных министерств.

"Мы победили и добились справедливости. Международное право не быстрое, но неотвратимое. Все российские фейки, манипуляции и попытки ввести суд в заблуждение потерпели крах. Я уверен, что так же, как сегодня мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории… В конце мы тоже победим и вернем Крым в состав Украины", – подчеркнул Кулеба.

Что известно о "скифском золоте"