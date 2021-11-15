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"Хочу предупредить дельцов": Резников рассказал о наказании за помощь мигрантам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 ноября, 10:15
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В свою очередь секретарь СНБО Данилов припугнул украинцев уголовной статьей
Резников просит украинцев не помогать мигрантам на границе с Беларусью. Коллаж "Сегодня"
Резников просит украинцев не помогать мигрантам на границе с Беларусью. Коллаж "Сегодня"

Пока на белорусско-польской границе продолжается жесткое противостояние, Украина тоже готовится. Министр обороны Алексей Резников предупредил жителей приграничных с Беларусью областей об ответственности за помощь мигрантам в пересечении украинской границы.

Об этом он сказал на брифинге.

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Он попросил СМИ распространить важное обращение к украинцам.

"Хочу предупредить тех дельцов, которые живут в пяти областях, граничащих с Беларусью и планируют зарабатывать на помощи незаконным мигрантам попасть внутрь страны – это будет против национальных интересов страны. Это вопрос нацбезопасности. Кто будет предоставлять такую помощь за деньги и продавать страну, будет отвечать серьезно по закону", – сказал Резников.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что в апреле 2014 года была отменена уголовная статья за незаконное пересечение границы, но осталась уголовная статья з помощь в организации незаконного пересечения границы.

Миграционная угроза для Украины

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло. В приграничных с Беларусью областях пройдут учения территориальной обороны – украинцев подготовят к возможному противостоянию с мигрантами.
  • Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отмечает, что Россия намерена перенаправить мигрантов в Украину. Политик считает, что миграционный вопрос – это не только проблема ЕС, но и Украины

Читайте также в нашей статье, стоит ли нам бояться наплыва мигрантов Лукашенко.

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