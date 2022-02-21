Гройсман неожиданно пришел в Раду и выступил с важным предложением

Украине необходимо правительство национального единения с представителями всех фракций — об этом заявил в парламенте экс-премьер-министр, народный депутат Владимир Гройсман. Политик призвал начать консультации внутри парламента по этому вопросу.
"Сегодня мы имеем чрезвычайно серьезную ситуацию внутри страны, которая требует очень взвешенных, системных и слаженных действий. Украинское общество сегодня прекрасно понимает имеющиеся угрозы, является отлично сплоченным и не поддается никакой панике. Понятно, что есть определенные тревоги. Но нужно отметить, что и украинское войско на передовой стоит согласованно, четко понимает все угрозы и однозначно будет оборонять наше государство", — сказал он.
Поэтому, по мнению Гройсмана, все фракции Верховной Рады должны прийти к единению.
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"Чего нам сегодня не хватает, о чем говорят люди? Сплоченности во власти. Не может быть сегодня в такое тяжелое время любых противоречий и системной борьбы разных политических сил. Я уверен в том, что мы все должны отбросить абсолютно все разногласия, все разъединяющие вопросы, чтобы сформировать правительство национальной сплоченности, куда должны войти абсолютно все представители украинского парламента. В мирное время фракции, которые сейчас присутствуют в парламенте, получили доверие людей. Сегодня ситуация очень угрожающая, и поэтому сплоченность внутри страны даст нам силу, в том числе извне", — заявил Владимир Гройсман.
Угроза вторжения в Украину
- В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. Россия опровергла эти утверждения, заявив, что войска проводят военные учения в регионе.
- Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
- После нападения на Украину Россия может применить силу для аннексии большего количества бывших советских республик. Под ударом могут оказаться страны Балтии, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
- НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.