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Гройсман неожиданно пришел в Раду и выступил с важным предложением

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 13:42
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Экс-премьер призвал политиков объединиться
Гройсман выступил в Раде
Гройсман выступил в Раде / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходимо правительство национального единения с представителями всех фракций — об этом заявил в парламенте экс-премьер-министр, народный депутат Владимир Гройсман. Политик призвал начать консультации внутри парламента по этому вопросу.

"Сегодня мы имеем чрезвычайно серьезную ситуацию внутри страны, которая требует очень взвешенных, системных и слаженных действий. Украинское общество сегодня прекрасно понимает имеющиеся угрозы, является отлично сплоченным и не поддается никакой панике. Понятно, что есть определенные тревоги. Но нужно отметить, что и украинское войско на передовой стоит согласованно, четко понимает все угрозы и однозначно будет оборонять наше государство", — сказал он.

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Поэтому, по мнению Гройсмана, все фракции Верховной Рады должны прийти к единению.

"Чего нам сегодня не хватает, о чем говорят люди? Сплоченности во власти. Не может быть сегодня в такое тяжелое время любых противоречий и системной борьбы разных политических сил. Я уверен в том, что мы все должны отбросить абсолютно все разногласия, все разъединяющие вопросы, чтобы сформировать правительство национальной сплоченности, куда должны войти абсолютно все представители украинского парламента. В мирное время фракции, которые сейчас присутствуют в парламенте, получили доверие людей. Сегодня ситуация очень угрожающая, и поэтому сплоченность внутри страны даст нам силу, в том числе извне", — заявил Владимир Гройсман.

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