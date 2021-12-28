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"Готов собрать 100 тыс. воинов" – Кадыров снова заявил о захвате Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 21:18
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Лидер Чечни считает, что Киев ведет предательскую политику в отношении славянских народов
Защитники славянских народов / Коллаж "Сегодня"
Защитники славянских народов / Коллаж "Сегодня"

Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров сообщил, что ему не составит труда собрать 100-тысячную армию боевиков и выехать в любую точку мир. Это заявление стало продолжением его слов, что "украинцы — наш народ" и Украину могут присоединить к России.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Новые угрозы

"Армия, которая у нас есть это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тыс. таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", – добавил Кадыров.

При этом Кадыров заявил, что его слова о возможном присоединении Украины к России, являются его личным мнением.

"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", – продолжил глава Чечни.

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Ситуация

  • 26 декабря Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.
  • Народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Нардеп подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.
  • Живущие в Украине чеченцы готовы встретить лидера Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова в нашей стране, правда, не с хлебом и солью, а с оружием в руках. Об этом заявил представитель чеченской диаспоры в Украине Адам Осмаев.

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