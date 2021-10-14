Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Власть События

Готов отдать жизнь за Грузию – новое обращение Саакашвили из тюрьмы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 17:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме в городе Рустави
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который продолжает голодать, заявил, что готов ценой собственной жизни помочь стране.

Об этом политик сказал в письменном интервью телеканалу Mtavari Atkhi.

"Сегодня грузинское общество не видит меня визуально и не слышит в лайве мой голос. И если я не смогу помочь стране своей жизнью, может, моя смерть осветит ей путь. Я говорю это без какой бы то ни было патетики", – ответил Саакашвили на вопрос о том, почему он объявил голодовку и думал ли, что это может плохо кончиться.

Реклама

Отметим, он уже голодает 14 дней. По словам врача экс-президента и его соратников, состояние здоровья заключенного значительно ухудшилось.

Кроме того, в интервью Саакашвили сообщил, что вернулся на родину из-за непреодолимой и безграничной тоски.

"Каждую ночь снились разные места в Грузии", – добавил он.

Реклама

Также экс-президент сообщил, что хотел вернуться домой после того как увидел в Грузии "демографию, геополитику и коллапс внутренних институтов".

Саакашвили пишет, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.

"Все вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически. В целом, это был не рейс бизнес-классом, ни то, что сейчас описывают в СМИ", — уточнил он.

Саакашвили также рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также успел съесть хачапури. В Тбилиси он заказал хинкали, но не успел их доесть до задержания.

Реклама

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

99 632

заболело за неделю в Украине

+34%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять