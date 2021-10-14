Готов отдать жизнь за Грузию – новое обращение Саакашвили из тюрьмы

Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме в городе Рустави

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который продолжает голодать, заявил, что готов ценой собственной жизни помочь стране.

Об этом политик сказал в письменном интервью телеканалу Mtavari Atkhi.



"Сегодня грузинское общество не видит меня визуально и не слышит в лайве мой голос. И если я не смогу помочь стране своей жизнью, может, моя смерть осветит ей путь. Я говорю это без какой бы то ни было патетики", – ответил Саакашвили на вопрос о том, почему он объявил голодовку и думал ли, что это может плохо кончиться.

Реклама

Отметим, он уже голодает 14 дней. По словам врача экс-президента и его соратников, состояние здоровья заключенного значительно ухудшилось.

Кроме того, в интервью Саакашвили сообщил, что вернулся на родину из-за непреодолимой и безграничной тоски.

"Каждую ночь снились разные места в Грузии", – добавил он.

Реклама

Также экс-президент сообщил, что хотел вернуться домой после того как увидел в Грузии "демографию, геополитику и коллапс внутренних институтов".



Саакашвили пишет, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.

"Все вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически. В целом, это был не рейс бизнес-классом, ни то, что сейчас описывают в СМИ", — уточнил он.

Саакашвили также рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также успел съесть хачапури. В Тбилиси он заказал хинкали, но не успел их доесть до задержания.

Реклама

Что известно о задержании