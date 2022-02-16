Глава Пентагона прибыл в Брюссель на встречу с министрами обороны стран НАТО

Во время встречи обсудят ситуацию вокруг Украины

Ллойд Остин прибыл в Брюссель 15 февраля/Фото: Greg Nash/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Вечером, 15 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Брюссель. Там он встретится с руководством НАТО и министрами обороны стран Альянса для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в Twitter Ллойда Остина.

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Подробности

"Только что приземлился в Брюсселе (Бельгия), где завтра буду присутствовать на встрече министров обороны НАТО", — сообщил Остин в Twitter.

Just landed in Brussels, Belgium, where Ill be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO@USAmbNATOpic.twitter.com/NpagqIHp9m — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 15, 2022

Встреча с министрами

Ллойд Остин будет участвовать во встречи министров обороны стран Североатлантического альянса 16–17 февраля.

Одной из главных тем встречи главы Пентагона с министрами станет обсуждение наращивания Россией своих сил у границы с Украиной.

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