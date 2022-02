Глава Пентагона прибыл в Брюссель на встречу с министрами обороны стран НАТО

Вечером, 15 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Брюссель. Там он встретится с руководством НАТО и министрами обороны стран Альянса для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в Twitter Ллойда Остина.

Just landed in Brussels, Belgium, where Ill be attending the @NATO Defense Ministerial tomorrow. #WeAreNATO@USAmbNATOpic.twitter.com/NpagqIHp9m