Глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку: кем его заменят

Олег Бех подтвердил "Сегодня" свою отставку. На его место называют Николая Семенишина, который сейчас возглавляет полицию Донецкой области

Олег Бех уходит с поста начальника полиции Одесской области, на его место может прийти Николай Семенишин / Коллаж "Сегодня"

После смены главы Министерства внутренних дел Украины происходит смена начальников областных Госуправлений Национальной полиции (ГУНП). Появилась информация, что в отставку подал глава Нацполиции в Одесской области генерал Олег Бех. Его место может занять начальник ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин.

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"Кадровые перестановки будут", – сообщили "Сегодня" в МВД, отвечая на наш вопрос о том, действительно ли руководитель ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин займет место начальника полиции Одесской области.

В свою очередь, начальник полиции Одесской области генерал Олег Бех в эксклюзивном комментарии для "Сегодня" подтвердил лишь свое увольнение.

"Планируется. Возможно, уйду в научную деятельность", – сообщил нам Олег Бех.

Что известно о Николае Семенишине

Николай Семенишин уже уходил на пенсию, но вернулся делать реформу полиции после Революции Достоинства

Родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области.

В 1990 году поступил на службу в органы внутренних дел в взвод патрульно-постовой службы милиции в Каменце-Подольском.

Работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции на западе Украины.

В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем главы правления ПАО "СУППР" в Киеве. В 2012 году стал директором компании.

После Революции достоинства вернулся в органы. Возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015 -2017 годах — начальник ГУНМ в Хмельницкой области.

С сентября 2017 года — начальник ГУНП в Донецкой области.

Декларация

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Согласно декларации начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николая Семенишина за 2020 год, его семья имеет:

в Каменец-Подольском квартиру 93,3 кв.м;

в Мариуполе квартиру 91,9 кв.м;

в Мариуполе комнату 36 кв.м;

в Каменец-Подольском земельный участок 30 кв.м;

автомобиль RENAULT 2017 года выпуска.

Никакие ценности в декларации не указаны. Из денежный накоплений значатся 15 тысяч долларов и 105 тысяч гривен.

Чреда отставок