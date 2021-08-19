Глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех подал в отставку: кем его заменят

После смены главы Министерства внутренних дел Украины происходит смена начальников областных Госуправлений Национальной полиции (ГУНП). Появилась информация, что в отставку подал глава Нацполиции в Одесской области генерал Олег Бех. Его место может занять начальник ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин.
"Кадровые перестановки будут", – сообщили "Сегодня" в МВД, отвечая на наш вопрос о том, действительно ли руководитель ГУНП в Донецкой области Николай Семенишин займет место начальника полиции Одесской области.
В свою очередь, начальник полиции Одесской области генерал Олег Бех в эксклюзивном комментарии для "Сегодня" подтвердил лишь свое увольнение.
"Планируется. Возможно, уйду в научную деятельность", – сообщил нам Олег Бех.
Что известно о Николае Семенишине
- Родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области.
- В 1990 году поступил на службу в органы внутренних дел в взвод патрульно-постовой службы милиции в Каменце-Подольском.
- Работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях в органах милиции на западе Украины.
- В 2010 году ушел на пенсию по выслуге лет. Работал заместителем главы правления ПАО "СУППР" в Киеве. В 2012 году стал директором компании.
- После Революции достоинства вернулся в органы. Возглавил УМВД в Ивано-Франковской области. В 2015 -2017 годах — начальник ГУНМ в Хмельницкой области.
- С сентября 2017 года — начальник ГУНП в Донецкой области.
Декларация
Согласно декларации начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николая Семенишина за 2020 год, его семья имеет:
- в Каменец-Подольском квартиру 93,3 кв.м;
- в Мариуполе квартиру 91,9 кв.м;
- в Мариуполе комнату 36 кв.м;
- в Каменец-Подольском земельный участок 30 кв.м;
- автомобиль RENAULT 2017 года выпуска.
Никакие ценности в декларации не указаны. Из денежный накоплений значатся 15 тысяч долларов и 105 тысяч гривен.
Чреда отставок
- 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Монастырский, комментируя возможность занять кресло главы МВД, заявил, что это самое сложное решение в его жизни.
- 21 июля правительство уволило заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.
- 4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел, который тоже работал с Аваковым с 2014 года.
- Новыми заместителями стали Мэри Акопян (была ранее директором департамента международного сотрудничества МВД) и Богдан Драпятый (возглавлял секретариат правоохранительного комитета Верховной Рады, руководителем которого до перехода в МВД был Монастырский).
- 11 августа сообщил о своей отставке руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.