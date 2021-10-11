Глава МИД Австрии стал новым канцлером

Бывший канцлер теперь займет кресло депутата Национального совета

Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Фото: esan.tv

Александер Шалленберг сегодня, 11 октября, принял присягу на должность канцлера Австрии.

Об этом сообщает AFP.

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Отметим, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии.

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Что известно о коррупционном скандале

В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства. После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.

Себастьян Курц уже выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос

Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца 8 октября провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента.

Напомним, два года назад Себастьян Курц назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера.

Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео бывшего глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.