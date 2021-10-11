Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Власть События

Глава МИД Австрии стал новым канцлером

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 октября, 15:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший канцлер теперь займет кресло депутата Национального совета
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Фото: esan.tv
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Фото: esan.tv

Александер Шалленберг сегодня, 11 октября, принял присягу на должность канцлера Австрии.

Об этом сообщает AFP.

Реклама

Отметим, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии.

Читайте также:

Глубоко потрясены. В МИД Австрии отреагировали на смерть белоруса Шишова в Киеве

Реклама

Что известно о коррупционном скандале

  • В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции потребовали смены главы правительства. После этого Курц заявил, что уходит в отставку и предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.
  • Себастьян Курц уже выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность, чтобы предотвратить политический кризис и хаос
  • Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца 8 октября провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента.

Напомним, два года назад Себастьян Курц назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера.

Ранее сообщалось, что после публикации скандального видео бывшего глава страны Себастиан Курц с больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять