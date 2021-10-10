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Где и когда похоронят нардепа Антона Полякова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 14:22
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Депутата нашли мертвым 8 октября, и пока полиция расследует его смерть, все желающие смогут с ним проститься
Полякова похоронят в родном городе
Полякова похоронят в родном городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Скончавшегося 8 октября народного депутата Антона Полякова будут хоронить в понедельник в Чернигове. Об этом "Сегодня" узнал из своих источников.

Нам стало известно, что похороны состоятся 11 октября в Чернигове, а начнется процессия в 10 часов утра.

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Прощание с нардепом будет проходить в местной филармонии. Черниговский областной филармонический центр находится по адресу проспект Мира, 15.

Черниговская филармония. Фото: wikipedia

Смерть Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.

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