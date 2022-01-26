ФОПы снова собираются под Радой (видео)

Правительственный квартал перекрыт

Предприниматели под стенами парламента. Фото: коллаж "Сегодня"

Под стенами Верховной Рады сегодня, 26 января, украинские предприниматели снова собираются на митинг с требованием принятия законопроекта №5866, который предусматривает отсрочку введения обязательного использования малым бизнесом регистраторов расчетных операций (РРО).

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Как сообщает корреспондент телеканала "Украина 24", несколько сотен правоохранителей оцепили периметр. Дорожное движение затруднено на улицах Михаила Грушевского, Институтская, Садовая и Шелковичная.

Столкновения возле Рады