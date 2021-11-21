Евромайдан-2014: Янукович планировал самоубийство – признание

Беглый экс-президент Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, после первой крови на Майдане был готов к самоубийству. Об этом в фильме к 8-й годовщине Майдана, который вышел на YouTube-канале "Страны", рассказала экс-депутат Верховной Рады от "Партии регионов" Анна Герман.
По ее словам, первоначально в Администрации президента никто не верил, что может пролиться кровь, а сама Герман даже угощала майдановцев пирожками.
"Он вышел с тыльной двери в одной рубашке. Я никогда не видела его в одной рубашке, без галстука в рабочем кабинете! Он был бледный, как вот эта стена. Он садится и говорит: "Мне эта жизнь не нужна. Мне такая жизнь не нужна. Мне никто никогда не поверит, что я не повинен в этой смерти". Было видно, что этот человек близок к тому, чтобы покончить с собой", – рассказала она.
Как развивались события
В 2013 году украинцы вышли на протест после того, как тогдашний президент Янукович и Кабмин премьер-министра Азарова отказались подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
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Протесты из Киева быстро распространились на другие регионы и в конце концов стали необратимыми. Власть широко использовала прессинг силовиков на активистов, но и силовые структуры не смогли оказать эффективное противодействие из-за участия в движении огромного количества народу.
Революция привела к падению режима. Янукович сбежал в Россию. Сейчас его обвиняют не только в госизмене, но и в пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.
В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы
- В 2005 году в Украине был введен праздник День Свободы. Он отмечался 22 ноября и был учрежден в память о событиях Оранжевой революции.
- Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. 22 января отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.
- Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда президентом стал Петр Порошенко. 22 января теперь отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвятили событиям двух революций.