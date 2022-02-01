Эвакуация дипломатов: посольство США в Украине не паникует

Штаты уверяют Украину в своей твердой поддержке, отметила Кристина Квин

Кристина Квин прокомментировала отъезд некоторых сотрудников посольства / Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство США в Киеве, несмотря на отъезд некоторых сотрудников и членов их семей, открыто и продолжает полноценно работать.

Об этом сообщила 1 февраля временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении к участникам ежегодной встречи компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Реклама

"Мы принимаем благоразумные меры предосторожности, прося американских граждан уехать из Украины, приказывая уехать членам семей американских госслужащих и давая право уехать работникам миссии. Несмотря на это, мы абсолютно твердо поддерживаем Украину. Я подчеркиваю, посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме", – подчеркнула Квин.

США эвакуируют из Украины часть дипломатов

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности". Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что отзыв дипломатов не повлияет на работу посольства.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

Посольство США также рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

Реклама

Штаты могут назначить нового посла в Украине

Администрация президента США Джо Байдена может назначить новым американским послом в Украине Бриджит Бринк, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Бринк работала в посольствах США в Белграде, Тбилиси, Ташкенте, а сейчас занимает должность посла США в Словакии.

США с мая 2019 года не могут назначить посла в Украине. Последней эту должность с 2016 по 2019 год занимала Мари Йованович.

Реклама

На сегодняшний день временным поверенным в делах США в Украине является Кристина Квин.