"Это украинцы поднимают голову!": в Польше расследуют дерзкое преступление, связанное с Украиной (фото)

В Кракове ночью, 6 ноября, монумент главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам неизвестные раскрасили в цвета украинского флага, но в перевернутом виде: в верхней части желтый, внизу – синий.
Об этом сообщает Wyborcza.
Кроме того, вблизи памятника нашли баллончики с красками и аэрозолями. Там также был плакат с надписью на украинском языке "Польша не только для господ".
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Когда на месте происшествия работала полиция, один из прохожих поляков крикнул "Это украинцы поднимают головы". Копы успокоили его, спросив, откуда он знает, чья это работа.
Памятник уже отмыли от краски. Продолжаются завершающие работы по уборке.
Что говорят в полиции
Правоохранители сомневаются, что это сделали украинцы. Они склоняются к тому, что это провокация.
"Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления", – рассказала инспектор Катажины Цисло.
Полицейские надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.
"Я не думаю, что преступники были украинцами, они знают, как выглядит их национальный флаг, и они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот. Мы подозреваем, что это скорее провокация. Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – добавил Себастьян Глень, представитель полиции Малопольши.
Заявление Посольства Украины
В Посольстве Украины в Республике Польша осудили этот акт вандализма.
"Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Надеемся, что правоохранительные органы Республики Польша, уже занимающиеся выяснением всех обстоятельств происшествия, оперативно найдут и привлекут к ответственности виновных в этом акте вандализма", – говорится в сообщении.
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