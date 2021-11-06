"Это украинцы поднимают голову!": в Польше расследуют дерзкое преступление, связанное с Украиной (фото)

В Кракове неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета

Вандалы оставили записку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кракове ночью, 6 ноября, монумент главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам неизвестные раскрасили в цвета украинского флага, но в перевернутом виде: в верхней части желтый, внизу – синий.

Об этом сообщает Wyborcza​.

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Кроме того, вблизи памятника нашли баллончики с красками и аэрозолями. Там также был плакат с надписью на украинском языке "Польша не только для господ".

Возле монумента оставили плакат. Фото: Wyborcza

Когда на месте происшествия работала полиция, один из прохожих поляков крикнул "Это украинцы поднимают головы". Копы успокоили его, спросив, откуда он знает, чья это работа.

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Памятник уже отмыли от краски. Продолжаются завершающие работы по уборке.

Что говорят в полиции

Правоохранители сомневаются, что это сделали украинцы. Они склоняются к тому, что это провокация.

"Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления", – рассказала инспектор Катажины Цисло.

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Вандалы нанесли на постамент букву N – якобы знак, который используют украинские националисты. Фото: Wyborcza

Полицейские надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.

"Я не думаю, что преступники были украинцами, они знают, как выглядит их национальный флаг, и они не ошиблись бы, раскрасив цвета наоборот. Мы подозреваем, что это скорее провокация. Кого-то явно волнует противостояние поляков и украинцев", – добавил Себастьян Глень, представитель полиции Малопольши.

Памятник отмывали около 10 часов. Фото: Wyborcza

Заявление Посольства Украины

В Посольстве Украины в Республике Польша осудили этот акт вандализма.

"Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Надеемся, что правоохранительные органы Республики Польша, уже занимающиеся выяснением всех обстоятельств происшествия, оперативно найдут и привлекут к ответственности виновных в этом акте вандализма", – говорится в сообщении.

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