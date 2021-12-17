Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Власть События

Это конец? У Путина признали окончательную потерю Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
17 декабря, 17:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Москве не нравится, что Украина официально заявляет о планах вступить в НАТО
Песков сделал громкое заявление по Украине. Коллаж "Сегодня"
Песков сделал громкое заявление по Украине. Коллаж "Сегодня"

Кремль цинично заявляет о полном отсутствии отношений с Украиной и что она потеряна для России. И это после того, как начали войну, а теперь Москва еще и требует лишить Киев перспектив членства в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает кремлевский пул.

Реклама

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее? На данном этапе, да, полностью ... Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом", – сказал он.

Песков считает, что это Украина враждебно настроена в отношении России

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", – подчеркнул спикер Кремля.

Реклама

Москве не нравится, что Украина напрямую официально, на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО.

"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", – резюмировал Песков.

Что думают Зеленский и Путин об отношениях РФ и Украины

  • Один из любимых тезисов президента РФ Владимира Путина – "Украина и Россия один народ". Один из его унизительных для нас "аргументов" в пользу "родства" с россиянами – это деление на великороссов, белороссов и малороссов во времена Российской империи. К последним, как известно, и относили жителей современной Украины. Путин называл Украину "детищем СССР".
  • Один из главных нарративов Кремля в отношении Украины – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". Путину даже хватило наглости сказать, мол, отношения испортились не из-за Крыма.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на вранье Путина об "одном народе". По его словам, у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но мы точно не "один народ".
  • Президент рассказывал, что отношения Украины и украинского народа к россиянам после начала военной агрессии сломались – их просто нет, а страны стали врагами. Он объяснял, что думает об отношениях с Россией.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураев Мураев
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

53 362

заболело за неделю в Украине

-19%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять