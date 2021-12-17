Это конец? У Путина признали окончательную потерю Украины

Кремль цинично заявляет о полном отсутствии отношений с Украиной и что она потеряна для России. И это после того, как начали войну, а теперь Москва еще и требует лишить Киев перспектив членства в НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает кремлевский пул.
"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее? На данном этапе, да, полностью ... Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом", – сказал он.
Далее по теме
Песков считает, что это Украина враждебно настроена в отношении России
"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", – подчеркнул спикер Кремля.
Москве не нравится, что Украина напрямую официально, на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО.
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начинает движение, дрейф в сторону наших границ", – резюмировал Песков.
Что думают Зеленский и Путин об отношениях РФ и Украины
- Один из любимых тезисов президента РФ Владимира Путина – "Украина и Россия один народ". Один из его унизительных для нас "аргументов" в пользу "родства" с россиянами – это деление на великороссов, белороссов и малороссов во времена Российской империи. К последним, как известно, и относили жителей современной Украины. Путин называл Украину "детищем СССР".
- Один из главных нарративов Кремля в отношении Украины – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". Путину даже хватило наглости сказать, мол, отношения испортились не из-за Крыма.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на вранье Путина об "одном народе". По его словам, у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но мы точно не "один народ".
- Президент рассказывал, что отношения Украины и украинского народа к россиянам после начала военной агрессии сломались – их просто нет, а страны стали врагами. Он объяснял, что думает об отношениях с Россией.