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Это еще не конец? Гордон намерен добраться до Саакашвили

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 18:04
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Выдворенный из Грузии журналист рассказал, поедет ли в посольство за объяснениями и что будет делать дальше
Гордон рассказал о дальнейших планах. Коллаж "Сегодня"
Гордон рассказал о дальнейших планах. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон после возвращения в Киев заявил, что будет стараться добраться до Михеила Саакашвили, несмотря на то, что его не хотят пускать в Грузию. Об этом он сказал в комментарии "Сегодня" в аэропорту "Борисполь" после прибытия из Тбилиси.

На вопрос нашего корреспондента, сможет ли он все-таки добраться до Саакашвили, Гордон ответил: "Я буду стараться доехать".

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"Прогнозов (о состоянии здоровья Саакашвили) у меня нет и быть не может, потому что ситуация неконтролируемая. Минус 14 кг (веса), отказывают внутренние органы – какие могут быть прогнозы", – сказал журналист.

При этом он не стал предсказывать, как может измениться политическая ситуация в Грузии.

"Я не хотел бы, будучи гражданином Украины, говорить о возможной смене политической ситуации в Грузии – это не этично по отношению к Грузии. Грузинский народ должен сам принимать решение", – сказал он.

Гордон добавил, что не поедет в грузинское посольство в Киеве выяснять, почему его не пустили в Грузию, а намерен заниматься "творчество и борьбой".

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Почему Гордона могли не пустить?

Сегодня в аэропорту Тбилиси Гордону запретили въезд в Грузию и заставили сесть в самолет и вернуться в Киев. Сам он назвал это международным скандалом и рассказал, с какой целью прилетел туда.

Напомним, что журналист сразу после задержания Саакашвили выступал за его освобождение из грузинской тюрьмы. Недавно он записал видеообращение, в котором потребовал от грузинской власти немедленного освобождения Саакашвили. Он напомнил, что именно экс-президент превратил Грузию в процветающее государство и он не должен быть за решеткой.

Также Гордон отметился тем, что пришел на прямой эфир в футболке с надписью free Saakashvili.

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Вероятно, грузинской власти явно не выгоден еще один известный на постсоветском пространстве человек, выступающий в поддержку Саакашвили.

Как мы уже писали, у адвоката Саакашвили отобрали паспорт и выгнали из страны. Защитника политика развернули прямо в аэропорту.

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