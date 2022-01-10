Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Это была ложь? Стефанчук прояснил один момент с подозрением Порошенко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 17:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Геращенко получила ответ от главы парламента, после чего обвинила прокуратуру и ГБР во лжи
Стефанчука не уведомили о подозрении Порошенко. Коллаж "Сегодня"
Стефанчука не уведомили о подозрении Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал от правоохранительных органов уведомления об объявлении подозрения народному депутату Петру Порошенко. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила Госбюро расследований и Офис генпрокурора во лжи. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что в конце декабря обращалась к Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении подозрения пятому президенту Украины.

Реклама

"Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день "репрессивные" (правоохранительные) органы издали лживую информацию, что вроде бы ГПУ еще 20 декабря отправило в ВР соответствующее письмо. И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря никаких уведомлений от "репрессивных" органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Слуги Банковой. Это я о ГПУ и ГБР", – написала Геращенко.

Что не так с подозрением?

  • Статья 482-2 КПК Украины гласит, что "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении, или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады".
  • Напомним, 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т. н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

28 100

заболело за неделю в Украине

-4%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять