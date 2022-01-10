Это была ложь? Стефанчук прояснил один момент с подозрением Порошенко

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал от правоохранительных органов уведомления об объявлении подозрения народному депутату Петру Порошенко. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила Госбюро расследований и Офис генпрокурора во лжи. Об этом она написала в Facebook.
Она напомнила, что в конце декабря обращалась к Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении подозрения пятому президенту Украины.
"Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день "репрессивные" (правоохранительные) органы издали лживую информацию, что вроде бы ГПУ еще 20 декабря отправило в ВР соответствующее письмо. И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря никаких уведомлений от "репрессивных" органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Слуги Банковой. Это я о ГПУ и ГБР", – написала Геращенко.
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Что не так с подозрением?
- Статья 482-2 КПК Украины гласит, что "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении, или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады".
- Напомним, 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т. н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.