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Это был блеф? В "отставке" Ткаченко неожиданный поворот

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 ноября, 14:24
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Еще 11 ноября министр сообщил в соцсетях, что подал заявление на увольнение
Ткаченко так и не прислал в Раду свое заявление об отставке. Фото: коллаж "Сегодня"
Ткаченко так и не прислал в Раду свое заявление об отставке. Фото: коллаж "Сегодня"

Заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о подаче в отставку не поступило в комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом сообщает Telegram-канал Українськi Новини со ссылкой на ответ аппарата парламента на запрос издания.

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"Это был блеф. Александр Ткаченко не прислал в Раду свое заявление об отставке с поста Министра культуры. Прошло 11 дней с момента как Ткаченко запостил в фейсбуке заявление, но так никуда его не отправил – ни в Раду, ни в Кабмин. Так он публично давит на Зеленского и Шмыгаля с целью оставить за собой контроль за Госкино с бюджетом в полмиллиарда грн", – говорится в сообщении.

Как развивались события

  • 11 ноября 2021 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что подал в отставку, так как передачу Госкино от Минкультуры в управление Кабмина с министерством никто не согласовал.
  • Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк даже назвал возможных кандидатов на должность министра.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они не будет голосовать за его увольнение.
  • 16 ноября депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что профильный комитет выступает против отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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