"Это аморально": Разумков рассказал о давлении Банковой на его коллег

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о серьезном давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на его сторонников в Верховной Раде.
Об этом он заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
"Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально. Но для кого-то мораль является принципом, по которому он живет, а для кого-то это пустой звук", – сказал Разумков.
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Он выразил надежду, что людей, для которых их принципы будут основополагающими в построении политической карьеры, будет больше.
"Мне бы хотелось, чтобы людей, для кого это является внутренним стержнем, по которому этот человек строится как личность в политике, все же было больше. Но надо отдать должное коллегам, которые сегодня рядом, что они стойко переносят "тяготы и лишения". Потому что те принципы, с которыми они пришли, те принципы, которые они исповедуют, они стоят гораздо больше, чем какие-то пустяковые вещи, которые сегодня предлагаются со стороны моих коллег", – отметил экс-спикер ВР.
Партия Разумкова
- 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- 5 ноября Аваков в большом интервью в эфире "Украина 24" предложил создать новую партию, в которую могли бы войти тяжеловесы украинской политики. Туда он приписал и Разумкова.
- Из-за этих слов стали ходить разговоры об их возможном объединении. Но недавно экс-глава МВД четко заявил, что не собирается объединяться с Разумковым, а также обвинил Офис президента в распространении фейков.