Какими ракетами ударит Украина по Кремлю в случае полномасштабного вторжения

В Украине есть возможные разработки своих ракет, а также много разговоров о создании ЗРК Patriot.Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политический эксперт Геннадий Дубов, комментируя заявление руководителя ОП Украины Алексея Арестовича об украинских ракетах, которые могут быть направлены на Москву.
"У нас есть только разговоры о Patriot (ЗРК Patriot – прим. ред.) и возможные свои разработки, но соответственно мы никуда не двигаемся", – отметил он.
По его словам, если проанализировать слова Арестовича о нападении на нас России, то почему она еще до сих пор не напала и как мы собирались, а главное каким оружием, от нее защищаться.
"Если проанализировать заявления Алексея Арестовича... Если Россия на нас нападет.... Т.е. она еще не напала? У него здесь противоречие есть. Он сказал, что произойдет полномасштабное вторжение. Т.е мы через 5-7 лет построим ракету и ударим по Москве? У меня в голову не вкладывается. Если речь будет идти о широкомасштабных военных действиях, то соответственно никто Украине через указанный период просто физически не даст возможность разработать такое оружие", – отметил он.
Также он напомнил, что у Минобороны недостаточно средств для того, чтобы вывести на вооружение украинской армии все новейшие отечественные разработки.
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"В последние годы в эксплуатацию были приняты ракеты "Нептун", "Ольха" и некоторые другие новейшие образцы вооружения, но сколько из них стало на вооружение? – Нисколько. Потому что физически нет бюджета в Минобороны – даже покупать то, что мы уже разработали", – отметил он.
Напомним, 24 октября внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву в ближайшее время.
Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов комментируя слова Арестовича заявил, что Россия серьезно оценивает угрозу возможных поставок британских ракет в Украину.
В свою очередь президент России отметил, что военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для его страны.
Испытания оружия в Украине
- В июле 2021 года Украина провела успешные финальные испытания "Нептуна" и готова теперь производить его для армии. Программное обеспечение для нее тоже создано в Украине. Система наведения укомплектована радиовысотомером, GPS-навигацией и др.
- В начале апреля этого года также проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км.
- Испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.