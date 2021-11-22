Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Если РФ нападет – Украине помогут: Данилов послал Путину прозрачный намек

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 ноября, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Секретарь СНБО назвал главных союзников нашей страны, которые помогут в самый тяжелый момент
Данилов заверил, что у Украины есть поддержка других стран
Данилов заверил, что у Украины есть поддержка других стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные партнеры Украины готовы оказать поддержку в случае наступления России. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

Данилов отметил, что США, Великобритания и Канада являются партнерами Украины и много нам помогают.

Реклама

По его словам, страны обмениваются друг с другом разведывательной информацией, и поэтому все в курсе происходящего и надвигающихся на Украину угроз со стороны РФ.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", – отметил секретарь СНБО.

Также он отметил, что Канаде не будет сложно поддержать предложение о вступлении Украины в НАТО.

"Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, пока что рано принимать такое решение. В любом случае мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – отметил он.

Нападение на Украину

  • 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о том, что нападение планируется на конец января – начало февраля, а сейчас российская сторона проводит ряд психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и спровоцировать протесты, в том числе и против COVID-вакцинации.
  • Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее заявлял: для Украины очевиден тот факт, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
  • Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы, а Киев делает заявления, что России нельзя верить.
  • 11 ноября агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили своих европейских союзников о возможной эскалации конфликта в Украине. Оценки Вашингтона основываются на информации, которую имеет американская сторона, но которая пока не передана Евросоюзу.
  • Неделей ранее Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять