"Еще потерял в весе": возлюбленная Саакашвили рассказала о его состоянии

Саакашвили в результате голодовки очень сильно похудел

Здоровье Саакашвили ухудшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили посттравматический синдром, он очень слаб после голодовки. О том, что с ним сейчас происходит, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Говоря о состоянии здоровья Михеила – все примерно в том состоянии, что и было два дня назад. Он постоянно под наблюдением врачей, но состояние не улучшается, потому что в том состоянии, в котором он был, уже реанимационном, нужны недели для того, чтобы получить какие-то серьезные успехи", — сказала Ясько.

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Также она рассказала, что из-за длительной голодовки Саакашвили еще сильно потерял в весе и он очень ослаблен сейчас.

"Он даже потерял еще вес с того момента, как его уже перевели в военный госпиталь. Он чувствует себя физически очень слабым. Посттравматический синдром, к сожалению, у нас есть. Но я верю, что со временем это может измениться, но надо, чтобы это менялось на свободе", – рассказала возлюбленная политика.

Состояние здоровья Саакашвили

Что этому предшествовало

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.