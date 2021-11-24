Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

"Еще потерял в весе": возлюбленная Саакашвили рассказала о его состоянии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 16:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Саакашвили в результате голодовки очень сильно похудел
Здоровье Саакашвили ухудшилось
Здоровье Саакашвили ухудшилось / Фото: Коллаж: Сегодня

У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили посттравматический синдром, он очень слаб после голодовки. О том, что с ним сейчас происходит, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Говоря о состоянии здоровья Михеила – все примерно в том состоянии, что и было два дня назад. Он постоянно под наблюдением врачей, но состояние не улучшается, потому что в том состоянии, в котором он был, уже реанимационном, нужны недели для того, чтобы получить какие-то серьезные успехи", — сказала Ясько.

Реклама

Также она рассказала, что из-за длительной голодовки Саакашвили еще сильно потерял в весе и он очень ослаблен сейчас.

"Он даже потерял еще вес с того момента, как его уже перевели в военный госпиталь. Он чувствует себя физически очень слабым. Посттравматический синдром, к сожалению, у нас есть. Но я верю, что со временем это может измениться, но надо, чтобы это менялось на свободе", – рассказала возлюбленная политика.

Состояние здоровья Саакашвили

Что этому предшествовало

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько До 15 лет тюрьмы: названы уголовные статьи и возможные фигуранты дела по "вагнеровцам" Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Тратим "тысячу Зеленского": куда сходить или полететь и на что посмотреть – цены Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять