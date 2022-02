ЕС продолжит санкции против Януковича, но есть одна особенность

Евросоюз продлит санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, а также его окружения. Об этом в своем Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

seems like the EU sanctions will be renewed for Yanukovych & the 6 remaining ppl on the list for the "misappropriation" of Ukrainian state funds. But for 4 of them (including Yanukovych & son) the roll-over will only be 6 instead of the usual 12 months. Ominous. #Russia#Ukraine