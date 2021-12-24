Ермак объяснил, когда ждать референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский говоря о референдуме по Донбассу, считает, что все зависит от украинцев. Об этом заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Фокусу.

"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет", – сказал он.