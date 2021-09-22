Ехал без охраны – новые подробности покушения на помощника Зеленского

В результате нападения на Сергея Шефира огнестрельные ранения получил его водитель

В авто Шефира стреляли / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестные открыли огонь по автомобилю советника президента Сергея Шефира в момент, когда машина выезжала из села Лесники. Иномарку обстреляли в правый бок.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в МВД.

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"Как мы ранее сообщали, ранен водитель. По всей области введена операция " Сирена", ее ввели для оперативной поимки стрелка или стрелков. Стреляли или из авто, или засады – это сейчас выясняем",- добавили в МВД.

В свою очередь в УГОУ сайту "Сегодня" сообщили, что в день нападения Шефир был не под охраной.

"Обстрел мог быть актом запугивания либо давления по бизнес-причинам или же политическим мотивам",- сказал нам источник в УГОУ.

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

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Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили больше 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".