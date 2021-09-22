Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть События

Ехал без охраны – новые подробности покушения на помощника Зеленского

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 12:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате нападения на Сергея Шефира огнестрельные ранения получил его водитель
В авто Шефира стреляли
В авто Шефира стреляли / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестные открыли огонь по автомобилю советника президента Сергея Шефира в момент, когда машина выезжала из села Лесники. Иномарку обстреляли в правый бок.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в МВД.

Реклама

Читайте также:

"Как мы ранее сообщали, ранен водитель. По всей области введена операция " Сирена", ее ввели для оперативной поимки стрелка или стрелков. Стреляли или из авто, или засады – это сейчас выясняем",- добавили в МВД.

В свою очередь в УГОУ сайту "Сегодня" сообщили, что в день нападения Шефир был не под охраной.

"Обстрел мог быть актом запугивания либо давления по бизнес-причинам или же политическим мотивам",- сказал нам источник в УГОУ.

Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

  • Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
  • Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".
  • В 2003 году лидеры команды "95 квартал" — братья Шефиры и Владимир Зеленский — приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
  • 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
  • Шефира считают одним из самых близких людей президента.
Реклама

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили больше 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6 754 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять