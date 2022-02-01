Джонсон обратился к Путину: Если ты держишь пистолет у виска Украины – мы будем действовать!

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин "держит пистолет у виска Украины".
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дополняется...
Президент России Владимир Путин "держит пистолет у виска Украины".
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дополняется...
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
28.46
Российский рубль (₽)
0.3666
Евро (€)
31.75
205 775заболело за неделю в Украине
+70%