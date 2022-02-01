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Джонсон обратился к Путину: Если ты держишь пистолет у виска Украины – мы будем действовать!

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 20:00
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин "держит пистолет у виска Украины".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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