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Двум судьям Конституционного Суда грозит тюрьма – что они совершили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 23:57
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Допустил незначительное нарушения скандально известный Александр Тупицкий
Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"
Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"

У двух судей Конституционного Суда Украины (КСУ) обнаружили имущество, которое они не указали в своих обязательных декларациях. Неуказанное имущество обнаружили следователи Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые передали обнаруженные факты в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Кто отличился

В ходе изучения деклараций судей КСУ выяснилось, что

  • судья Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым, который оценен в 4 млн гривен;
  • судья Александр Касминин не указал сведения о квартире общей площадью 150,5 метров квадратных в Киеве, стоимостью 2,4 млн гривен.

Указывается, что действия судей подпадают под статью 366-2 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Еще один судья КСУ допустил нарушения в рамках административного кодекса.

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Так в декларации за 2019 год судьи КСУ Владимира Мойсика выявлено отсутствие дохода в сумме 239 тысяч грн, полученного в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях других пяти судей КСУ – Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колесника выявлены незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность. Например, Александр Тупицкий не сразу указал земельный участок площадью 126 м2, расположенный вблизи Ялты в оккупированном Крыму.

Скандалы вокруг КСУ

  • 9 декабря Госдепартамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены. В отношении Тупицких введено аннулирование американской визы, если она у них была, либо дальнейшие ограничения по ее выдаче. Так Вашингтон борется с коррупционерами из Украины.
  • При этом у КСУ своя "война" с Офисом президента. Тут затягивают принятие присяги от двух судей, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда. В КСУ объясняют задержку тем, что в учреждении нет свободных мест для судей Зеленского.
  • В Верховном суде Украины даже запретили Зеленскому и кому-либо еще комментировать решения Конституционного суда и подобных судебных органов. Мол, любое слово в адрес судебных инстанций это давление на суд.
  • В Офисе президента заявляют, что все происходящее в КСУ направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

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