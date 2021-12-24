Двум судьям Конституционного Суда грозит тюрьма – что они совершили

Допустил незначительное нарушения скандально известный Александр Тупицкий

Судьи Конституционного суда утаили данные о своем имуществе в Крыму / Коллаж "Сегодня"

У двух судей Конституционного Суда Украины (КСУ) обнаружили имущество, которое они не указали в своих обязательных декларациях. Неуказанное имущество обнаружили следователи Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые передали обнаруженные факты в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Кто отличился

В ходе изучения деклараций судей КСУ выяснилось, что

судья Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Автономной Республике Крым, который оценен в 4 млн гривен;

судья Александр Касминин не указал сведения о квартире общей площадью 150,5 метров квадратных в Киеве, стоимостью 2,4 млн гривен.

Указывается, что действия судей подпадают под статью 366-2 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Еще один судья КСУ допустил нарушения в рамках административного кодекса.

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Так в декларации за 2019 год судьи КСУ Владимира Мойсика выявлено отсутствие дохода в сумме 239 тысяч грн, полученного в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях других пяти судей КСУ – Александра Тупицкого, Игоря Слиденко, Сергея Саса, Виктора Городовенко, Виктора Колесника выявлены незначительные нарушения, которые не влекут административную или уголовную ответственность. Например, Александр Тупицкий не сразу указал земельный участок площадью 126 м2, расположенный вблизи Ялты в оккупированном Крыму.

Скандалы вокруг КСУ