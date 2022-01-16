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"Достаточно посмотреть в зеркало": Кулеба жестко поставил на место Путина из-за НАТО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 января, 17:22
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Глава МИД напомнил, что Украина свой выбор давно сделала
Дмитрий Кулеба (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Кулеба (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по вступлению Украины в НАТО лежит исключительно на нашем государстве и 30 странах-членах Альянса. По его словам, Украина давно приняла решение.

Об этом Кулеба сказал в интервью Bild.

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"Мы стремимся к членству в НАТО, так сказано в нашей Конституции и в нашей национальной стратегии внешней политики. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО — это оборонный альянс, который не принуждает к вступлению ни одну страну", – сказал он.

По словам Кулебы, парадокс заключается в том, что действия России мотивируют соседние с ней страны искать коллективную безопасность в НАТО.

"Россия десятилетиями создавала вдоль своих границ пояс конфликта и в различных формах подрывала безопасность практически всех соседних стран. Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно лишь посмотреть в зеркало", – подытожил глава МИД.

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Путин против Украины в НАТО

  • 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
  • Кроме того, президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры.

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