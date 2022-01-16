"Достаточно посмотреть в зеркало": Кулеба жестко поставил на место Путина из-за НАТО

Глава МИД напомнил, что Украина свой выбор давно сделала

Дмитрий Кулеба (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по вступлению Украины в НАТО лежит исключительно на нашем государстве и 30 странах-членах Альянса. По его словам, Украина давно приняла решение.

Об этом Кулеба сказал в интервью Bild.

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"Мы стремимся к членству в НАТО, так сказано в нашей Конституции и в нашей национальной стратегии внешней политики. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО — это оборонный альянс, который не принуждает к вступлению ни одну страну", – сказал он.

По словам Кулебы, парадокс заключается в том, что действия России мотивируют соседние с ней страны искать коллективную безопасность в НАТО.

"Россия десятилетиями создавала вдоль своих границ пояс конфликта и в различных формах подрывала безопасность практически всех соседних стран. Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно лишь посмотреть в зеркало", – подытожил глава МИД.

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Путин против Украины в НАТО