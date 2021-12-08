"Доброе утро друзьям и завистникам": Зеленский показал новое фото из спортзала

Президент Украины опубликовал фото, как он тренируется

Зеленский показал фото из спортзала / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram обнародовал фото со своей тренировки в спортивном зале.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", – говорится в подписи к фото.

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Зеленский не первый раз показывает фото из спортзала

Зеленский не однократно публиковал фото своих тренировок в спортзале. В свой день рождения он написал позитивный пост, в котором отметил, что ему по паспорту 43, а в душе 30. В 7 утра он в свой праздник уже был в спортзале.

"7:00 на часах. 43 по паспорту, 30 – в душе".

1 июня он опубликовал фото, на котором он самого утра уже в спортзале и показал, какие у него "блинчики на завтрак.

Также мы писали о том, что Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает это он практически везде. Так, например, во время его визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, какие виды спорта предпочитает глава государства, и как он питается.

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Как тренируется президент

Зеленский занимается по трем направлением: тайским боксом (отдельный тренер), бассейн – еще один тренер; за организацию тренировочного процесса, питание и фитнес отвечает еще один человек. Президент любит заниматься спортом до работы – рано утром, тренировки начинаются в 7:30 и длятся в районе часа.

Его график состоит из пяти тренировок в неделю. У него нет целей накачать мышечную массу. Тренера подстраиваются под его занятость.