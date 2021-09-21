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Добкин идет в мэры Харькова – уже подал документы (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 сентября, 16:52
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Год назад политик уже боролся за пост градоначальника, но снялся с выборов в пользу Кернеса
Михаил Добкин возвращается в политику. Фото: Facebook
Михаил Добкин возвращается в политику. Фото: Facebook

Экс-депутат Верховной Рады и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин будет участвовать в выборах мэра Харькова, подав сегодня соответствующие документы в территориальную избирательную комиссию.

Об этом сообщает Суспільне.

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По его словам, он уже внес залог из собственных средств для участия в выборах.

"Основной мотив – это продолжение всего хорошего, что было сделано в городе, увеличить это, предоставить харьковчанам качественные услуги, которые власть, за исключением этого года, давала нашим горожанам. Они к этому привыкли, это хорошо и это надо поддерживать", – сказал Добкин.

Добкин в теризбиркоме. Фото: "Суспільне"

Выборы мэра Харькова

  • В декабре 2020 года в Харькове скончался мэр Геннадий Кернес, после чего обязанности главы города временно перешли к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову. Новые выборы пройдут 31 октября. Добкин уже успел "наехать" на Терехова, назвав лохом из-за ролика о храме.
  • Прошлой осенью в Харькове прошли местные выборы. Тогда Добкин тоже участвовал, но "неожиданно" снялся в пользу Кернеса, лишь отметив, что, мол, его "миссия выполнена".
  • На будущих выборах кроме Добкина ранее изъявили желание баллотироваться глава местной ячейки партии "Европейская солидарность" Александр Скорик, оппонент Кернеса Дмитрий Маринин, глава харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, бывший судья, а ныне депутат горсовета от "Партии Шария" Владимир Плетнев.

Ранее мы писали, что Добкин считает Авакова главным конкурентом на выборах мэра Харькова. Примечательно, что после отставки из МВД Аваков даже не намекал о планах на Харьков, но некоторые СМИ его туда активно отправляли.

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Также напомним, что в августе в Харькове избрали нового главу облсовета.

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