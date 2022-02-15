Депутатам и чиновникам запретят выезд за границу – новый "сюрприз" от "слуг"

Ярослав Железняк отметил, что в документе есть одна интересная норма

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Депутатам и чиновникам в Украине запретят выезжать за границу в условиях чрезвычайного положения. Такой законопроект подготовили депутаты "Слуги народа", который уже внесен в парламент.

Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

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Кому запретят выезд

"По поручению главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко должен подписать проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения", – написал он.

Юрий Камельчук в Раде. Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk

По его словам, законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины: народным депутатам, членам Кабмина, чиновникам, председателям ОГА, РГА, государственным служащим категории "А", руководителям ЦОИВ, в т.ч. со специальным статусом, руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности, руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

При этом народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в документе есть и другая норма.

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"Причем законом предусмотрена интересная норма: чиновник из списка все же может выехать во время ограничений, но исключительно по личному поручению президента".

Угроза вторжения РФ в Украину

Ранее сообщалось, что РФ стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg.

При этом группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Также РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым. Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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Напомним, Верховная Рада приняла обращение о непризнании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". За проголосовал 331 народный депутат.

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