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Депутатам дали установку накануне обращения Зеленского в Раде

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 ноября, 13:02
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Депутатов попросили не устраивать демарши
Депутатов попросили не устраивать демарши
Депутатов попросили не устраивать демарши / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты должны соблюдать "поведенческую культуру" во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде с ежегодным посланием. С такой рекомендацией к парламентариям обратился Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, пишет УНИАН.

По его словам, на этой неделе будет ежегодное послание главы государства.

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"Этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов", – подчеркнул Корниенко.

Он надеется, что "все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае Регламент, а также высокий уровень правовой и поведенческой культуры, ".

"Мы неоднократно наблюдали нарушения Регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей", – добавил Корниенко.

Также он отметил, что депутаты не имеют права задавать вопросы Владимиру Зеленскому после того, как тот огласит свое послание 1 декабря в Верховной Раде.

Выступление Зеленского

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский в первый день зимы выступит с обращением к украинцам.

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Что обещал Зеленский украинцам

  • Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.
  • Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.
  • Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.
  • Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".
  • Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.

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